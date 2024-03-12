Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо высказал мнение, что новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первое, что необходимо — это отдать себе отчет в этом новом сбалансированном мире, и этот мир не может сосуществовать с НАТО, они несопоставимы, так как НАТО — это пережиток старого мира. Так же, как и не может более быть эквивалента Варшавского договора», — сказал Филиппо.

По мнению политика, необходимо найти инстанции и страны, которые готовы создать диалог, а также «перезапустить инстанции, которые позволят странам севера и юга говорить и больше сотрудничать». Филиппо подчеркнул, что именно из этого прорастет мировая безопасность, в то время постоянное укрепление военных баз США в Европе, напротив, создаст больше напряженности.

Политик отметил, что не поддерживает создание новых военных альянсов, но допускает существование соглашений о безопасности или военном сотрудничестве.

В январе венгерский министр по делам ЕС Янош Бока высказывал мнение, что архитектура европейской безопасности невозможна в будущем без участия России.

В декабре первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия и Европа после завершения конфликта на Украине должны обсудить европейскую безопасность, учитывающую интересы Москвы.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.