Лукашенко уволил послов в трех странах НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов республики в Финляндии, Швеции, Германии, а также в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на указ белорусского президента, опубликованный на национальном правовом интернет-портале страны.

В документе говорится, что от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия освобождается Дмитрий Мирончик, Алексей Самосуев освобождается от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания, Денис Сидоренко — от должности посла Белоруссии в Федеративной Республике Германия.

Кроме этого, указом от должности посла в Киргизии освобожден Андрей Страчко.

Документ был подписан 11 марта.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу 7 марта.

Ранее флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО.