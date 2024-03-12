РФ обвинила Израиль в саботаже расследования преступлений в Газе

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что Израиль намеренно создает препятствия для расследования совершаемых в секторе Газа преступлений. Информацию об этом передает ТАСС.

По ее словам, в Международном суде ООН констатируют высокую вероятность того, что происходящее в настоящий момент на территории сектора Газа является геноцидом. При этом ООН не имеет доступа к достоверной информации.

«Израиль намеренно создает препятствия для такого доступа», — сказала она.

Заболоцкая подчеркнула, что Россия безоговорочно осудила акты насилия, которые были совершены в отношении израильтян 7 октября. При этом Москва твердо убеждена, что это не может стать оправданием коллективного наказания палестинцев.

11 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступила на путь к абсолютной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС.

Ранее в правительстве Израиля назвали примерные сроки окончания операции в секторе Газа.