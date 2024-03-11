Украина выполнила ряд рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев завершил выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в Евросоюз. Ее слова передает «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что Европейская комиссия примет решение с 12 по 14 марта. ЕК должна будет утвердить отчет о выполнении Украиной дополнительных критериев, принять решение, предоставить ли Киеву переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили. Кроме этого, Стефанишина добавила, что правоохранительный комитет Верховной рады 11 марта одобрил последний законодательный акт, необходимый для завершения рекомендаций в части лоббизма.

Вице-премьер-министр отметила, что у нее оптимистичные прогнозы, рассказав о намерении «интенсивно работать со столицами».

24 февраля ЕК обозначила сроки готовности плана переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Ранее на Украине обвинили Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.