В Германии объяснили утечку разговора офицеров об атаке на Крымский мост

Утечка разговора высокопоставленных военных Германии о планах атаки на Крымский мост стала результатом «российской операции». К такому выводу пришли члены комитета бундестага по контролю над деятельностью спецслужб, сообщает ТАСС.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», — утверждается в заявлении по итогам заседания, посвященного этой проблеме.

Отмечается, что, помимо парламентариев, в нем участвовал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В заявлении также выражается надежда, что правительство ФРГ «проявит инициативу и решительность» в противодействии подобным неприятностям, в том числе «с целью выявления закономерностей».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что внутренние каналы связи бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) при перехвате разговора офицеров не были взломаны.

Ранее в Раде попросили у ФРГ ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.