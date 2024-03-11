Президент Аргентины уволил замминистра труда из-за роста зарплат чиновников

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку заместителя министра труда страны Омара Ясина, обвинив его в увеличении заработных плат главы государства и высокопоставленных чиновников. О своем решении политик рассказал в ходе интервью для телеканала LN+.

Журналисты уточнили, что именно Ясин согласовал повышение заработных плат в государственном секторе. В том числе это привело к росту дохода руководящего состава республики.

«Я уволил заместителя министра, в настоящее время ему сообщают о допущенной ошибке», — сказал Милей.

Он добавил, что власти страны распоряжались не увеличивать заработные платы политического руководства Аргентины. Однако недавно «выстрелил» указ бывшего президента республики Кристины Киршнер, подчеркнул действующий аргентинский лидер.

Речь идет о документе, касающемся заработных плат руководящего состава государства. В нем отмечалось, что президент и высокопоставленные чиновники не могут получать за свою работу меньше подчиненных.

В конце февраля Милей подписал указ об увеличении заработной платы главы государства и высокопоставленных чиновников на 48%. Однако 10 марта офис президента Аргентины сообщил, что политик аннулировал свое решение.

Ранее в Аргентине заявили о рекордном уровне бедности среди жителей страны.