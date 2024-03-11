Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после сообщений СМИ о якобы имеющихся планах открыть в непризнанном Приднестровье участки для голосования на выборах президента Российской Федерации 17 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Российский дипломат будет проинформирован о несогласии с решением об открытии избирательных участков в Приднестровском регионе Молдовы», — говорится в публикации МИД Молдавии.

До этого в министерстве иностранных дел Молдавии заявляли, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова и «кремлевского режима» нет морального права читать лекции о демократии и свободе. Так в ведомстве прокомментировали заявление главы МИД РФ о том, что Кишинев пытается разрушить возобновление работы переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению Молдавии в состав Европейского союза.