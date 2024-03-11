В МИД России ответили на слова замминистра обороны Британии об Армении

Высказывания заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о поддержке Армении перед лицом «исходящих из России угроз». подтверждают стремление западных стран настроить республику против России. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел России.

«Нас уже не удивляет то, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Откровения Хиппи — это прямое подтверждение того, что Запад пытается превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против России», — отметили в российском министерстве, — повод ответственным политикам в Ереване серьезно задуматься».

До этого заместитель главы парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Акобян заявлял, что власти Армении не ведут политику «против России», Ереван считает себя союзником Москвы.

Ранее в Совбезе Армении раскрыли способ решить проблему страны с ОДКБ.