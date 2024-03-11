В Госдуме РФ назвали пиаром заявления Украины о подготовке к операции в Крыму

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что готовящаяся украинской разведкой «серьезная операция» в Республике Крым обречена на провал. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о планах провести операцию на полуострове. По словам российского законодателя, подобные угрозы уже нельзя назвать оригинальными.

«При этом он (Буданов. — «Газета.Ru») умалчивает, что под так называемой «серьезной операцией» речь идет о <...> высадке на крымское побережье лишь для того, чтобы впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной. А затем быстро унести ноги, если повезет», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что в реальности Киев готовит пиар-акцию вместо серьезных боевых столкновений. Но даже такой план украинской разведки обречен на провал, отметил депутат ГД РФ от города Севастополя.

В конце законодатель уточнил, что Буданов неоднократно говорил о готовности захватить полуостров. Однако в результате глава разведки Украины прославился организацией диверсионных акций, резюмировал парламентарий.

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