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Стало известно о шансах Залужного стать премьер-министром Украины

Экс-депутат Рады Олейник: Залужный может стать премьер-министром

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на Украине после 20 мая, когда истекут президентские полномочия украинского лидера Владимира Зеленского, могут «перезагрузить» парламент, создав так называемое «правительство национального единства», при этом экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать премьером. Об этом он сообщил изданию «Абзац».

«Один из вариантов – они хотят после 20 мая или, может, где-то уже в мае «перезагрузить» парламент. Создадут новое большинство», — отметил Олейник, подчеркнув, что спикером обновленного парламента может стать бывший президент Петр Порошенко, а премьером – Залужный.

По словам Олейника, украинская политическая система в случае описанной выше «перезагрузки», теоретически может перейти на модель Германии по принципу «сильный канцлер и парламент».

До этого политолог Юрий Баранчик назвал несколько причин, по которым экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначили послом в Великобритании. Первая — это устранение военачальника, как конкурента нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении.

Ранее Залужного признали непригодным к военной службе.

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