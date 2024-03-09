Залужного признали непригодным к военной службе

Валерий Залужный после своего увольнения с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины прошел медицинскую комиссию и был признан непригодным к военной службе. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Залужный еще в феврале этого года написал рапорт об увольнении из армии, который несколько недель лежал на столе министра обороны Украины Рустема Умерова. Предположительно, экс-главком написал рапорт, поскольку понимал, что ему «командовать больше ничем не дадут».

«Залужный получал бы за звание 1762 гривны (чуть более 4 тыс. рублей. — прим. ред.), не имея возможности ничем заниматься. Чтобы выйти на пенсию и заниматься чем-нибудь другим, ему нужно уйти со службы», — пишет «Зеркало недели».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Британской стороне был выслан запрос на агреман — согласие государства принять лицо в качестве главы дипломатического представительства.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.