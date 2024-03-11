В МИД России прокомментировали идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми

Министерство иностранных дел России с уважением относится к предложению Китая к ядерным странам о необходимости законодательно закрепить невозможность применения ядерного оружия первыми. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службе дипломатического ведомства.

«Российская Федерация и КНР с вниманием относятся к инициативам друг друга, они нацелены на стратегическое и всеобъемлющее партнерство и на поступательное развитие двусторонних отношений», — сказали в пресс-службе.

В российском министерстве подчеркнули, что предложение Пекина необходимо рассматривать в контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, влияющими на стратегическую стабильность и международную безопасность.

«Обоснованность этого подхода очевидна на фоне деградирующей международной обстановки, в том числе, обострения отношений между ядерными державами», — подытожили в МИД.

До этого глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве заявлял, что ядерные державы должны первыми заключить договоры о неприменении ядерного оружия.

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