Законопроект о снятии судимости с уходящих на СВО контрактников одобрен правительством

Законопроект, направленный на освобождение от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России РФ в период проведения специальной военной операции, одобрен правительством РФ. Об этом сообщает ТАСС.

При заключении контракта с российской армией дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок.

В отзыве кабмина сказано, что концепция законопроекта представляется актуальной «при условии его доработки с учетом указанных замечаний».

В числе замечаний — расширение перечня статей УК РФ, в случае совершения которых лицо не подлежит освобождению от ответственности. В их число входит, например, часть 3 статьи 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса).

Документ разработали главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

11 марта этот законопроект также был одобрен Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Он может быть рассмотрен и принят Госдумой в первом чтении 12 марта.

Ранее в Совфеде прокомментировали законопроект о снятии судимости с воюющих заключенных.