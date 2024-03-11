Политолог объяснил, почему Залужного отправляют послом именно в Лондон

Политолог Юрий Баранчик назвал несколько причин, по которым экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначили послом в Великобритании. Его слова приводит Tsargrad.tv. Первая — это устранение военачальника, как конкурента нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

«Если появится информация об активности Залужного, его встречах с британским истеблишментом, комплиментарные интервью и так далее, то в обозримом будущем стоит ожидать его возвращения в Киев на белом коне с мандатом Ост-Индской компании. Если не появится — значит, это ссылка», — отметил Баранчик.

Также, по мнению эксперта, Залужного могли отправить в Великобританию по просьбе самого Лондона, чтобы тот делился боевым опытом.

Накануне замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига сообщил, что уже стартовали процедуры по оформлению документов для назначения Залужного послом в Великобритании.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужного признали непригодным к военной службе.