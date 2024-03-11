Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему Залужного отправляют послом именно в Лондон

Политолог Баранчик: Залужный нужен Лондону как военачальник

close
100%
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Юрий Баранчик назвал несколько причин, по которым экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначили послом в Великобритании. Его слова приводит Tsargrad.tv. Первая — это устранение военачальника, как конкурента нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

«Если появится информация об активности Залужного, его встречах с британским истеблишментом, комплиментарные интервью и так далее, то в обозримом будущем стоит ожидать его возвращения в Киев на белом коне с мандатом Ост-Индской компании. Если не появится — значит, это ссылка», — отметил Баранчик.

Также, по мнению эксперта, Залужного могли отправить в Великобританию по просьбе самого Лондона, чтобы тот делился боевым опытом.

Накануне замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига сообщил, что уже стартовали процедуры по оформлению документов для назначения Залужного послом в Великобритании.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужного признали непригодным к военной службе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами