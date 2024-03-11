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Послы стран Европы не получали сигналы уехать из России

Посол Гаралаг: дипломаты ЕС не получали от Москвы сигналы покинуть Россию

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Matt Dunham/AP

Послы стран Европейского союза после отказа от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им, возможно, придется покинуть страну. Об этом заявил посол ЕС в РФ Ролан Гаралаг, передает RTVI.

На прошлой неделе послы ЕС отказались прийти на беседу с Лавровым для разъяснений перед выборами российского президента. Министр отмечал, что у России есть информация о подготовке посольствами стран ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции.

Галараг заявил, что представительство ЕС не обеспокоено из-за возможной высылки европейских послов из РФ. По его словам, решение отказаться от аудиенции с Лавровым было «разумно обоснованным решением» и принятым в соответствии с нормальной дипломатической практикой и обычаями.

«Мы действовали не сами по себе. Это не была наша прихоть, не какое-то своевольное решение. Это было абсолютно здравое, разумно обоснованное решение», — сказал посол ЕС.

7 марта МИД Германии обновил рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Российскую Федерацию. Поездки в РФ гражданам ФРГ настоятельно не рекомендуются. Также дипломаты попросили сограждан не ездить в граничащие с Украиной города, такие как Белгород, Брянск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и Курск.

Кроме того, посольство Великобритании в Москве попросило подданных королевства воздержаться от поездок в Россию после публикации дипмиссии США об опасности атаки экстремистов в российской столице.

Ранее посол РФ счел провокацией русофобскую риторику США в преддверии выборов.

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