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Эксперт объяснил, зачем Франции военное сотрудничество с Молдавией

Аналитик Простаков: Франция хочет установить контроль над Молдавией

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Военный эксперт, аналитик Сергей Простаков прокомментировал сообщения о том, что Франция и Молдавия заключили договор о сотрудничестве в оборонной сфере. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, Париж намерен контролировать регион, включая Приднестровье.

«Приднестровье, давно ориентирующееся на Россию, представляет собой вполне ожидаемую цель для Парижа. В комбинации вокруг этого региона вполне может быть разыграна и карта «Великой Румынии», когда Молдавию даже без Приднестровья присоединяют к Румынии», — отметил Простаков.

Он добавил, что к захвату Приднестровья готова и президент Молдавии Майя Санду. При этом обезопасить республику Россия сможет только установив контроль над Одессой и прилегающей территорией, заключил эксперт.

7 марта Франция и Молдавия заключили договор о сотрудничестве в военной сфере. Документ был подписан в ходе визита Санду в Париж.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Кишиневе будет открыта постоянная миссия французского оборонного ведомства. Главной задачей этого представительства, по его словам, будет организация обучения военнослужащих Молдавии.

Также Макрон и Санду подписали двустороннее соглашение об экономическом сотрудничестве с 2024 по 2029 годы.

Ранее глава Гагаузии ответила на вопрос о возможном выходе автономии из Молдавии.

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