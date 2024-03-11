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Президент Чехии заявил, что ничто не может помешать войскам НАТО помогать Украине

Президент Чехии: помощь НАТО на Украине не противоречит международным правилам

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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие войск НАТО на Украине не будет нарушать никаких международных правил, если они не будут участвовать в боях. Такое мнение он высказал в интервью порталу EurActiv.

Он отметил, что с 2014 года на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой входили около 1000 человек из более чем 15 стран.

«С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не могло бы помешать войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам, оказывать помощь в работе на Украине <...> Даже если на ее [украинской] территории находится учебная миссия, это не является нарушением каких-либо международных правил. И от нас зависит, какую форму помощи мы выберем для оказания Украине, пока мы остаемся в рамках небоевых действий»», — сказал Павел.

На вопрос, поддержит ли он привлечение войск НАТО для прямой поддержки Украины на ее территории, Павел не ответил отрицательно.

Он добавил, что ранее Москва заявляла, что любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, будет законной мишенью для России.

До этого глава МИД Польши Сикорский заявил о присутствии военных НАТО на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Польши о военных НАТО на Украине.

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