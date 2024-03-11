Песков отказался комментировать вопрос о назначении нового главкома ВМФ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа о назначении Владимиром Путиными адмирала Александра Моисеева новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) РФ не опубликовано.

«Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать. Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — заключил Песков.

До этого СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова. На его место, как сообщается, в качестве врио назначен адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Северным флотом.

Информацию об отставке Евменова также подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Официальной информации о смене главнокомандующего ВМФ от Минобороны пока не поступало.

Адмирал Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Его профессиональный путь начался в киноремонтной мастерской, где он работал мастером-наладчиком, прежде чем он был призван на службу в Уральский военный округ.

Моисеев занимал различные командные должности, включая начальника штаба и командира 31-й дивизии подводных лодок. Его вклад в развитие Военно-морского флота России был отмечен повышением до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ и командующего Черноморским флотом. Помимо этого, он также занимал пост депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск.

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