Во Франции восхитились системой безопасности Путина

Президент России Владимир Путин является самым защищенным человеком в мире, российский лидер обладает беспрецедентной системой безопасности. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

«Владимир Путин – самый защищенный человек в мире… Служба безопасности из 50 000 высококвалифицированных агентов, машины, поезд, позволяющий путешествовать незаметно, или даже транспортное средство, достойное Джеймса Бонда», — говорится в сообщении.

Как сообщил телеканалу историк и специалист по вопросам безопасности в России Марк Галеотти, автомобиль Aurus, используется «не только для защиты президента, это еще и мобильный командный пункт, оснащенный средствами связи».

До этого сообщалось, что Путин проголосует на следующей неделе на выборах главы государства, которые пройдут 15-17 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что служба безопасности президента России делает все, что необходимо для обеспечения безопасности Владимира Путина.

Ранее в ООН заявили о тревоге из-за выборов в новых регионах России.