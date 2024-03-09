В ООН заявили о тревоге из-за выборов в новых регионах России

Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари выразил беспокойство в связи с предстоящими выборами в новых регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета Безопасности всемирной организации Хиари отметил, что сообщения о планах РФ организовать и провести президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «вызывают глубокое беспокойство».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока рано говорить о том, планирует ли президент России Владимир Путин поездку в новые регионы до президентских выборов.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее стало известно, какое число россиян готово участвовать в выборах президента.