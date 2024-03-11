В Кремле ответили на вопрос о связи атак на РФ с желанием навести панику перед выборами

В Кремле видят повышенную активность со стороны Вооруженных сил Украины и усиление попыток атак на российские объекты, системы противовоздушной обороны и российские военные работают. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Повысилась активность, работают наши средства ПВО, наши военные. С точки зрения военной обстановки в контексте продолжения спецоперации такие вопросы нужно адресовать в Минобороны РФ», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли возросшее количество попыток ВСУ атаковать объекты на территории РФ и сообщения о возможных терактах в стране с желанием навести панику перед выборами российского президента.

9 марта сообщалось, что в Калужской области ликвидировали двух боевиков из Казахстана. Они готовили нападение на московскую синагогу. Террористы состояли в ячейке «Вилаят Хорасан» — относительно новое крыло ИГИЛ (организация запрещена в России). Спецслужбы Казахстана начали свое расследование.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.