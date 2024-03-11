Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо заявил, что Франция движется к «обществу войны». Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

«Они (власти Франции. – прим. ред.) говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об «обществе войны»», — подчеркнул он, обратив внимание на то, что во французском обществе контролируются социальные сети и дискуссии общественности относительно геополитических событий.

Он также обратил внимание на однобокую риторику властей Франции, согласно которой может существовать лишь один источник информации касательно украинского конфликта.

До этого Филлипо сообщил, что идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского оружия массового поражения другими странами, даже, если стране не угрожает опасность.

Ранее французский политик назвал виновных в подрыве «Северных потоков».