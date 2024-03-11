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Военный эксперт: Запад успокаивает себя тем, что РФ не применит ядерное оружие

Военный эксперт Крапивник: НАТО надеется на столкновение с РФ без применения ЯО

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Министерство обороны РФ

Прежде чем повышать ставки после возможного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), Запад должен ответить себе на вопрос: как быть с российским ядерным арсеналом. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник. Он процитировал слова 35-го президента США Джона Кеннеди, который утверждал, что ядерную державу нельзя ставить в положение выбора — или полное поражение, или ядерная война.

«Но многие на Западе заставили себя верить в то, что ничего такого страшного не будет, не нужно волноваться. Они успокаивают себя тем, что если и будет война с Россией, то исключительно на территории Украины. Что русские войска удастся сдерживать там. То есть противники надеются, что Москва будет играть по тем условиям и законам, которые ей навяжут страны НАТО», — отметил Крапивник.

До этого эксперт говорил, что в случае полного поражения ВСУ, Западу придется сделать выбор: либо уйти и признать поражение, либо удвоить ставку. Второй вариант, по его словам, обеспечит прямое боестолкновение между Россией и НАТО.

9 марта экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что РФ может атаковать базы НАТО в Польше и Румынии в ответ на возможную отправку войск альянса на Украину.

При этом он подчеркнул, что Россия не будет использовать ядерное оружие, а предпримет удары с помощью обычных вооружений. По словам эксперта, пойти на отправку сил на Украину могут Великобритания и Франция.

Ранее CNN сообщил о подготовке США к потенциальному ядерному удару России по Украине.

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