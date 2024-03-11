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Нетаньяху поручил подготовить тысячи новых мест в тюрьмах Израиля

Нетаньяху поручил подготовить тысячи мест в тюрьмах Израиля для новых задержаний

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил правительству подготовить места для тысячи новых задержанных и заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьера.

По данным The Times of Israel, с октября прошлого года — с начала конфликта Израиля с палестинским радикальным движением «Хамас» израильские власти арестовали около 4 тысяч человек, подозреваемых в терроризме, большинство в секторе Газа.

В ходе состоявшегося заседания с армией Израиля (ЦАХАЛ) и службой безопасности (ШАБАК) премьер и кабинет министров пришли к выводу, что тысячи подозреваемых и последователей ХАМАС будут арестованы в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в течение года. Это приведет к нехватке мест в тюрьмах Израиля, если не подготовиться заранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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