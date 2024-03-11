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Дипломат КНР заявил, что эскалация конфликта на Украине не соответствует ничьим интересам

Ли Хуэй: эскалация конфликта на Украине не соответствует ничьим интересам

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Алексей Никольский/РИА Новости

Конфликт на Украине рискует перейти к эскалации, что не соответствует интересам международного сообщества. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече в Берлине со статс-секретарем МИД ФРГ Томасом Баггером, передает ТАСС.

«Конфликт и противостояние рискуют перейти к дальнейшей эскалации и не соответствуют общим интересам международного сообщества, включая Китай и Германию», — сказал он.

Ли Хуэй отметил, что Пекин совместно с Берлином готов поддержать созыв мирной конференции при равноправном участии всех сторон, чтобы проложить путь к прекращению огня и окончанию военных действий.

Спецпредставитель кабмина КНР по делам Евразии рассказал статс-секретарю МИД ФРГ о посреднических усилиях по достижению консенсуса между Россией, Украиной и европейскими странами за прошедшую неделю.

Со 2 марта он находится в международной поездке для оказания содействия урегулированию конфликта. В рамках нее он посетил Россию.

До этого в Анкаре заявили, что им неизвестно о планах провести переговоры по ситуации на Украине 25 марта.

Ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с главой офиса Зеленского Ермаком.

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