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Володин заявил, что выдача Ассанжа США станет нарушением права на свободу слова

Володин назвал ситуацию вокруг Ассанжа примером двойных стандартов Запада

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Henry Nicholls/Reuters

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «примером подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя». Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По его мнению, если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, а не США, он был бы назначен борцом за правду и свободу. «Но он раскрыл преступления Вашингтона. А мировой гегемон не терпит подобного в свой адрес, уничтожая всех несогласных», — написал Володин.

Он отметил, что в 2016 году в ООН признали незаконным лишение свободы Ассанжа. Выдача основателя WikiLeaks, считает спикер Госдумы, станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, в том числе права на свободу слова.

Если его депортация в США произойдет, поддержавшие это страны перестанут существовать как правовые государства, заявил Володин.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что суды Великобритании не станут принимать решение о депортации Ассанжа.

Ранее стало известно, когда примут решение по экстрадиции Ассанжа в США.

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