Летом 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать только шесть американских самолетов F-16, при этом европейские союзники Киева обещали Украине 45 таких истребителей. Об этом пишет газета New York Times.

«К тому времени, когда пилоты вернутся на Украину, из примерно 45 истребителей, обещанных союзниками из стран ЕС, будет доставлено всего шесть F-16», — говорится в сообщении издания.

Газета в очередной раз напомнила, что Украина «остро нуждается в большем количестве оружия любого рода», поскольку у ВСУ заканчиваются артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

До этого журналист Лукас Лейрос выразил мнение, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «унизительным поражением».

По мнению Лейроса, украинские войска не извлекли уроков из своих прошлых ошибок на фронте. В своем материале обозреватель приводит данные, которые ему сообщил высокопоставленный украинский военнослужащий. Согласно им, контрнаступление ВСУ планируется уже в 2024 году. Его главной целью называется предотвращение дальнейшего территориального продвижения ВС России.

Ранее в Британии усомнились, что ВСУ начнут контрнаступление в этом году.