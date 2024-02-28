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В Британии усомнились, что ВСУ начнут контрнаступление в этом году

Guardian: адмирал Радакин счел маловероятным контрнаступление ВСУ в этом году

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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что у Вооруженных сил Украины Украины вряд ли получится начать контрнаступление в 2024 году. Об этом сообщает газета Guardian.

Радакин предрек, что Украина вряд ли сможет начать контрнаступление, в лучшем случае — до конца лета, а в худшем — отложит операцию до следующего года. Он обратил внимание, что все больше украинских территорий продолжают переходить под контроль России.

Накануне в США сообщили о серьезных потерях ВСУ. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine. По данным военных аналитиков издания, потери сильно подорвали боеспособность подразделений ВСУ.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 444 тыс. военнослужащих за время спецоперации.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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