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Стало известно о скором визите Макрона в Киев

AFP: президент Франции Эммануэль Макрон посетит Киев в ближайшие недели

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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент Франции Эмманэль Макрон отправится с визитом в Киев в ближайшие недели. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении уточнили, что об этом решении объявили после телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в воскресение, 10 марта.

Лидеры двух стран подтвердили стремление к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений.

Накануне о том, что Макрон в ближайшее время посетит Украину сообщил на своей странице в соцсети X украинский президент.

До этого французский политик оценил соглашение Парижа и Киева о длительной помощи. По словам лидера компартии Фабьена Русселя, нейтральный статус Украины очень важен для России.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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