Орбан сообщил, что Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал, что не будет выделять деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец. Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки. И тогда эта война закончится», — сказал Орбан.

10 марта лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что демократы не видят нужды в новых законопроектах о помощи Украине.

В этот же день председатель специального комитета американского сената по разведке Марк Уорнер сказал, что международное сообщество больше никогда не должно доверять США, если они не смогут в скором времени помочь Украине.

До этого стало известно, что Япония и США планируют укрепить совместную систему производства оборонной продукции, так как производственные мощности в Соединенных Штатах перегружены из-за военной поддержки Украины.

Ранее Украина запросила больше денег у Канады и Японии.