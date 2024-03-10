Новый президент Венгрии выразил обеспокоенность из-за положения венгров на Украине

Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил обеспокоенность из-за положения венгерского меньшинства на Украине. Он сделал это, выступая с инаугурационной речью на площади Лайоша Кошута перед зданием национального парламента в Будапеште, сообщает ТАСС.

Главы государства, в частности, заявил, что «с особой тревогой следит за жизнью» закарпатских венгров, проживающих на территории Украины.

В январе сообщалось, что Украина и Венгрия создали специальную комиссию для решения вопросов национальных меньшинств.

До этого лидер крайне правой венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье, согласно референдуму 1991 года, должно существовать в составе Украины как автономия, однако украинские власти не выполняют свои «обязательства».

Будапешт уже давно добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и в случае неудовлетворительного решения вопроса может не поддержать стремление Украины к евроинтеграции.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил об «интеллектуальной пропасти» между ним и мэром Днепра.