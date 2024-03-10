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В МИД РФ оценили слова папы Римского о мире на Украине

Захарова заявила, что слова папы Римского о мире на Украине обращены к Западу

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уверена, что слова папы Римского Франциска о мире на Украине обращены к западным государствам. Об этом пишет агентство ANSA.

«Я это вижу так: папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — отметила дипломат, общаясь с журналистами.

По словам Захаровой, российское руководство никогда не блокировало возможность проведения переговоров с Украиной. При этом она подчеркнула, что призыв понтифика о начале переговоров был обращен не к Киеву, а к западным странам.

9 марта папа Римский Франциск дал интервью для швейцарского телеканала RSI, в ходе которого рассказал о своем отношении к возможной капитуляции Украины. Он заявил, что в условиях вооруженного конфликта проигрывающая сторона должна проявить храбрость и поднять «белый флаг». В том числе это означает начало мирных переговоров, уточнил понтифик.

Позже глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск не имел в виду капитуляцию Украины. Как он сказал, первым «белый флаг» упомянул интервьюер. При этом сам глава римско-католической церкви просто повторил за собеседником, подразумевая необходимость восстановить диалог между Москвой и Киевом.

Ранее папа Римский Франциск призвал страны мира к разоружению.

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