Президент Словакии раскритиковала премьер-министра страны

Президент Словакии Зузана Чапутова в интервью британской газете Financial Times заявила, что премьер-министр Роберт Фицо испытывает демократию на прочность.

По ее словам, Фицо ставит под сомнение независимость Конституционного суда, что «совершенно неприемлемо и безответственно».

«Я полагаю, что границы демократии испытываются на прочность», — сказала Чапутова.

Она добавила, что, как и в любом государстве Евросоюза, в случае серьезного нарушения принципа верховенства закона в Словакии должен встать вопрос о выполнении условий для получения финансирования со стороны ЕС.

Европейская комиссия вправе приостанавливать выделение средств из бюджета ЕС тем членам странам содружества, которые не уважают основополагающие ценности Евросоюза, одной из которых является поддержание принципа верховенства закона.

Президент и другие противники Фицо критикуют предложенную его кабинетом реформу уголовного законодательства, которая предполагает облегчение наказаний за ряд экономических преступлений. Кроме этого, премьер предлагает ликвидировать Управление специальной прокуратуры, которая занимается расследованием наиболее резонансных уголовных дел, зачастую связанных с большой политикой.

В феврале более 60 тысяч человек в разных городах Словакии приняли участие в акциях протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства, которая подразумевает смягчение наказаний за некоторые преступления и ликвидацию специальной прокуратуры.

Ранее Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.