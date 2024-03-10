Захарова объяснила, почему Байден назвал Афганистан Украиной

Президент США Джо Байден на самом деле не перепутал Украину с Афганистаном в недавнем интервью, он просто осознал, что США опозорились, когда пришли на помощь украинским властям, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Пишут, что «Байден перепутал Украину с Афганистаном». Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — заявила Захарова.

Напомним, американский президент в интервью MSNBC вспомнил, как США охотились за Усамой бен Ладеном и вторглись в Ирак и Афганистан. Однако сначала вместо этих двух стран Байден назвал Украину, после чего спешно исправился.

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп выпустил ролик, в котором высмеиваются оговорки и падения Байдена.

Ранее в поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов.