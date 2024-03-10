В Крыму перечислили врагов полуострова на Западе

За последние два года лидеры США, Великобритании, Франции и Германии стали настоящими врагами российского Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. С таким комментарием он выступил в общении с РИА Новости.

«Такие как [президент США Джо] Байден, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер Великобритании Риши] Сунак», — сказал он.

По мнению спикера парламента полуострова, в этот же список можно внести канцлера ФРГ Олафа Шольца и «им подобных». Константинов уверен, что настоящими врагами Крыма они стали за действия и высказывания, сделанные в последние два года.

Глава крымского парламента добавил, что с 2014 года у лидеров западных стран была прекрасная возможность посетить российский Крым и увидеть, как здесь живут люди.

До этого вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса.

Также он назвал появление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Москву на жесткий ответ.

Ранее в Крыму назвали приоритетную цель для НАТО и Украины в Черном море.