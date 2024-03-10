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В Израиле назвали Эрдогана одним из главных антисемитов в истории

Глава МИД Израиля Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории

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Thaier Al Sudani/Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на своей странице в социальной сети X назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одним из главных антисемитов в истории.

В своем сообщении глава внешнеполитического ведомства отреагировал на критику со стороны Эрдогана в отношении действий страны в секторе Газа по борьбе с ХАМАС.

«Поддержка Эрдоганом преступлений, совершенных ХАМАС против евреев и государства Израиль, делает его одним из величайших угнетателей и антисемитов в истории, а Турцию — крупнейшей страной, поддерживающей террористов в мире, наряду с Ираном», — написал он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку палестинской радикальной организации ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает ей, настраивая весь мир против Тель-Авива.

Ранее у резиденции премьера Израиля Нетаньяху собрались тысячи людей, требующих его отставки.

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