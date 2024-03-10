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Во Франции заявили, что изъятие российских активов остановит инвестиции в страны Запада

Политик Филиппо: изъятие российских активов остановит инвестиции в страны Запада

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Alexis Sciard/Global Look Press

Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европейский парламент Флориан Филиппо заявил, что изъятие замороженных российских активов приведет к тому, что никто из инвесторов больше не рискнет вкладывать средства в страны Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что изъятие или использование российских активов РФ является незаконным и назвал эти действия чрезвычайно агрессивными и глупыми.

По словам Филиппо, изъятие станет громким сигналом для всех мировых инвесторов, которые поймут, что больше ничего стоит вкладывать в экономику западных стран. Финансовые вложения, отметил политик, если их могут отобрать в любой момент, теряют всякий смысл.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что дипломатическое представительство РФ изучает решение малой палаты швейцарского парламента — Совета кантонов, депутаты которого призвали рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине.

Ранее сообщалось, что Украина разработала план по конфискации российских замороженных активов.

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