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СМИ сообщили о тайной встрече Джонсона с Мадуро

Times: Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Мадуро в Каракасе

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РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, где встретился с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете. Бывший британский премьер пробыл в Венесуэле менее суток.

Джонсон обсудил с Мадуро военный конфликт на Украине на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и другой военной техники России.

До этого советник Международной кризисной группы Мариано де Альба заявил, что между Россией и Венесуэлой сложились «хорошие» экономические связи. Кроме этого, страны поддерживают друг друга в ООН, оспаривая претензии США на господство в Латинской Америке.

Незадолго до этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России и поздравить Владимира Путина с победой.

Ранее сообщалось, что Россия и Венесуэла расширяют сотрудничество в здравоохранении.

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