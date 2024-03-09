Папа Римский Франциск призвал Украину согласиться на переговоры

Папа Римский Франциск пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Такое заявление он сделал в интервью швейцарскому телеканалу RSI.

«Сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал понтифик об отношении к капитуляции Украины на фронте.

По мнению священнослужителя, слово «переговоры» достаточно смелое, но когда видишь, что терпишь фиаско и задачи не получается решить, необходимо иметь смелость вести переговоры и перестать стыдиться поражения.

«Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником», — пояснил понтифик.

Как считает папа Римский, в настоящее время в конфликте на Украине есть много государств, готовых выступить в качестве посредников, например Турция.

«Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — подытожил он.

До этого папа Римский провел аудиенцию с канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения конфликта Украины.

Ранее папа Римский заявил, что конца конфликту на Украине не видно.