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Россия откроет на Мальдивах генконсульство

Мишустин распорядился открыть генеральное консульство России на Мальдивах

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Depositphotos

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в городе Мале на Мальдивских островах. Документ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

«Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)», — сказано в тексте.

Министерству иностранных дел поручено утвердить штатную численность работников дипломатической миссии в рамках установленной нормы.

В январе сообщалось, что представители ведущих мальдивских отелей сочли туристов из России на Мальдивах «требовательными, но отходчивыми». Генеральный директор Club Med Russia Валерия Заруднева, отмечает, что на Мальдивах россиян интересует активный, в том числе спортивный отдых. При этом число россиян среди туристов в стране постоянно растет — в прошлом году Мальдивы посетило 200 тыс. россиян. До этого стало известно, что новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде.

Ранее в МИД РФ назвали число участков для голосования на выборах президента за рубежом.

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