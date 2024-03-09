Россия откроет на Мальдивах генконсульство

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в городе Мале на Мальдивских островах. Документ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

«Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)», — сказано в тексте.

Министерству иностранных дел поручено утвердить штатную численность работников дипломатической миссии в рамках установленной нормы.

В январе сообщалось, что представители ведущих мальдивских отелей сочли туристов из России на Мальдивах «требовательными, но отходчивыми». Генеральный директор Club Med Russia Валерия Заруднева, отмечает, что на Мальдивах россиян интересует активный, в том числе спортивный отдых. При этом число россиян среди туристов в стране постоянно растет — в прошлом году Мальдивы посетило 200 тыс. россиян. До этого стало известно, что новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде.

Ранее в МИД РФ назвали число участков для голосования на выборах президента за рубежом.