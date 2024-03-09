Американцы продвигают свои интересы через Зеленского, поэтому крах действующей власти в Киеве будет означать провал демократов на выборах в США. Об этом заявил экс-народный депутат Украины Владимир Олейник, сообщает РИА Новости.

«Они [США] поставили задачу любым путем удержать ситуацию до выборов президента США. Потому что, если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом», – сказал политик.

9 марта первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев предположил, что Соединенные Штаты понемногу сворачивают свой «проект Украина».

До этого сообщалось, что члены Республиканской партии в американском конгрессе занимаются разработкой нового пакета помощи Украине, который будет предоставлен в качестве кредита.

В конце февраля президент Зеленский подчеркнул необходимость выделения военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Ранее телеканал Welt передавал, что конфликт на Украине близок к переломному моменту.