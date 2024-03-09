Стало известно о новой стратегии Байдена в рамках предвыборной кампании

Президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании будет использовать критику в свой адрес, в частности критику возраста главы государства, как преимущество. Об этом пишет New York Times.

«Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет… Но вот в чем дело: я понимаю, как добиться успеха для американского народа», — говорит Байден в видеоролике, находясь внутри магазина мороженого.

В своей кампании по переизбранию, подчеркивает издание, президент Байден пытается использовать «одно из своих самых больших недостатков — свой возраст — и превратить это в преимущество».

Как отмечает газета, новый предвыборный ролик Байдена стоит $30 млн.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты ослаблены и унижены на мировой арене из-за политического курса президента страны Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.