Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новой стратегии Байдена в рамках предвыборной кампании

NYT: Байден будет использовать свой возраст как преимущество для переизбрания

close
100%
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании будет использовать критику в свой адрес, в частности критику возраста главы государства, как преимущество. Об этом пишет New York Times.

«Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет… Но вот в чем дело: я понимаю, как добиться успеха для американского народа», — говорит Байден в видеоролике, находясь внутри магазина мороженого.

В своей кампании по переизбранию, подчеркивает издание, президент Байден пытается использовать «одно из своих самых больших недостатков — свой возраст — и превратить это в преимущество».

Как отмечает газета, новый предвыборный ролик Байдена стоит $30 млн.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты ослаблены и унижены на мировой арене из-за политического курса президента страны Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами