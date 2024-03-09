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Рогов раскрыл причины, почему Зеленский назвал новые корветы именами предателей

Рогов: Зеленский не просто так назвал именами предателей новые корветы

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РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский не просто так назвал новые корветы именами гетманов, которые были предателями, президент Украины имеет с ними схожие черты. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского – предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был», — подчеркнул Рогов.

Он напомнил Зеленскому исторические факты из биографий упомянутых лиц. Мазепа, отметил Рогов, умер на чужбине, а Выговский вовсе был казнен поляками.

До этого Рогов сравнил нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского с предателем генералом Андреем Власовым.

Ранее Зеленский намекнул на существование предателей в руководстве Украины.

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