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ЕК проведет экстренные проверки в двух консульствах из-за визового скандала

ЕК проведет проверки в консульствах в Маниле и Гуанчжоу из-за визового скандала

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Alik Keplicz/AP

Еврокомиссия проведет проверки в консульствах Польши в столице Филиппин Маниле и китайском городе Гуанчжоу из-за визового скандала. Об этом сообщило радио RMF FM.

Целью проверок названо установление соответствия работы консульств правилам ЕС по обработке шенгенских виз, особенно в том, что касается мер по предотвращению коррупции и мошенничества.

До этого бывшего замглавы МИД Польши Петра Вавжика задержали из-за визового скандала.

Летом 2023 года в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев. Отвечающего за консульские вопросы Вавжика отстранили 31 августа. Известно, что по делу проходят семь человек, трое из которых арестованы. Их подозревают в ускорении выдачи рабочих виз за определенную плату, по данным Генпрокуратуры республики.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.

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