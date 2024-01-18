Бывшего замглавы МИД Польши задержали из-за визового скандала с мигрантами

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-заместителя главы МИД страны Петра Вавжика в рамках расследования дела о незаконной выдаче виз мигрантам. Позже его отпустили под залог, сообщает Polstat.

По версии правоохранителей, Вавжик превысил свои должностные полномочия, нарушив порядок регистрации и оборота документов. Его обвиняют во вмешательстве в работу для ускорения выдачи виз и распространении информации, которая составляет профессиональную тайну.

В доме бывшего заместителя министра иностранных дел прошли обыски, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вавжик не признал вину и отказался давать показания, отмечается в материале.

До этого депутат нижней палаты польского парламента Михал Щерба заявил, что следственная комиссия Сейма хочет допросить бывшего министра иностранных дел Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с разразившимся летом визовым скандалом с мигрантами.

Летом в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев. Отвечающего за консульские вопросы Вавжика отстранили 31 августа. Известно, что по делу проходят семь человек, трое из которых арестованы. Их подозревают в ускорении выдачи рабочих виз за определенную плату, по данным Генпрокуратуры республики.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.