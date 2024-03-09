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На марш протеста против премьера в Мадриде вышли тысячи людей

Тысячи людей вышли на протест в Мадриде, требуя отставки премьера Испании

В центре Мадрида тысячи людей вышли, выступая против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и с требованием отставки премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что акцию организовали почти сто организаций на площади у мэрии Мадрида. Митинг также поддержали часть оппозиционных партий. Участники протеста скандировали лозунги против Педро Санчеса.

Также сообщалось, что протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране. Аграрные работники, требующие улучшения условий труда и модификации политики в этой сфере, перекрыли движение на трассах в Барселоне, Таррагоне, Кастилии-Ла-Манче, Валенсии, Арагоне, Ла-Риохе, Мурсии и других регионах страны.

В конце января сообщалось, что в центре Мадрида около 45 тысяч человек проводят акцию протеста против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии, а также против премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Ранее в Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста.

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