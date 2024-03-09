Из-за крупного дефицита бюджета страны на Украине могут закрыть пять министерств из 19 имеющихся. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».

Со ссылкой на источники в парламентской фракции партии «Слуга народа» издание указывает, что украинский кабмин уже в ближайшие месяцы ждут серьезные сокращения. Из 19 существующих в настоящее время министерств из-за нехватки средств могут быть расформированы пять, в первую очередь «социальных». Их функции предполагается перераспределить между другими ведомствами — такими как центр правительства при управлении офиса премьер-министра.

Издание отмечает, что, несмотря на циркулирующие слухи, вопрос увольнения самого премьера Дениса Шмыгаля и замены его на другую кандидатуру не стоит, поскольку он устраивает офис президента страны Владимира Зеленского.

9 марта экс-главкома ВСУ Валерия Залужного признали непригодным к военной службе.

В тот же день со службы был уволен начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Ранее в США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского.