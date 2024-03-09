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В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов

Психиатр увидела в выступлении Байдена в конгрессе признаки приема стимуляторов

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Leah Millis/Reuters

Американский президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе США с посланием «о положении союза» смотрелся так, будто перед этим употребил стимуляторы. К такому выводу пришла психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пациентами пенсионного возраста с деменцией, и рассказавшая об этом газете The Washington Times

«Если вы посмотрите на то, как обычно себя ведет Джо Байден, как он медленно (говорит. — «Газета.Ru»), — отметила врач.

Либерман обратила внимание на то, что американский лидер в ходе выступления выглядел пылким и гневным, а его жесты были крайне размашистыми и активными, что не типичны для президента

«Это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин», — утверждает она.

До этого в отчете министерства юстиции США были обнаружены фотографии в телефоне Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, которые могут быть свидетельством употребления им наркотических веществ.

Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ.

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