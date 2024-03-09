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В Египте рассказали, во сколько обойдется восстановление сектора Газа

Президент ас-Сиси: на восстановление сектора Газа потребуется более $90 млрд

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Saeed Jaras/Global Look Press

Восстановление сектора Газа, пострадавшего в результате военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), потребует более $90 млрд. Таким мнением поделился президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, чьи слова приводит ТАСС.

«На восстановление сектора будет необходимо затратить более $90 млрд», — заявил глава Египта. Он отметил, что сектор Газа в настоящее время является свидетелем большой трагедии, жертвами которой стали тысячи людей.

4 марта сообщалось, что главы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) готовы дополнительно направить более $1,6 млрд на восстановление сектора Газа.

7 марта президент США Джо Байден в обращении к конгрессу заявил о создании порта на территории анклава для поставок гумпомощи по морю. После этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС и США и ОАЭ договорились об открытии морского коридора. Предполагается, что маршрут будет доступен 10 марта.

Ранее Эрдоган призвал судить Нетаньяху за действия в секторе Газа.

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