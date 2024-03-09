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Британия выступила против обучения ВСУ западными специалистами на территории Украины

Кэмерон: Британия против обучения западными специалистами ВСУ на Украине

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Annegret Hilse/Reuters

Великобритания не поддерживает инициативу обучения западными специалистами военнослужащих ВСУ непосредственно на территории Украины. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

По мнению Кэмерона, миссии по обучению украинских военнослужащих лучше проводить за пределами Украины — как и было ранее. «Мы в Великобритании обучили 60 тыс. украинских военных», — заявил он, подчеркнув, что Британия будет продолжать делать это.

9 марта в РФ нашли подтверждение наличия западных советников на Украине.

29 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в раскрытии данных о присутствии британских военных в зоне СВО.

Ранее перехваченный разговор немецких офицеров раскрыл детали доставки ракет на Украину.

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