Британия выступила против обучения ВСУ западными специалистами на территории Украины

Великобритания не поддерживает инициативу обучения западными специалистами военнослужащих ВСУ непосредственно на территории Украины. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

По мнению Кэмерона, миссии по обучению украинских военнослужащих лучше проводить за пределами Украины — как и было ранее. «Мы в Великобритании обучили 60 тыс. украинских военных», — заявил он, подчеркнув, что Британия будет продолжать делать это.

9 марта в РФ нашли подтверждение наличия западных советников на Украине.

29 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в раскрытии данных о присутствии британских военных в зоне СВО.

Ранее перехваченный разговор немецких офицеров раскрыл детали доставки ракет на Украину.